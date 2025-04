Dai lavori fermi al sottopasso al caos della bus station sulla Lungoirno ira del consigliere Avella

Salernotoday.it - Dai lavori fermi al sottopasso al caos della bus station sulla Lungoirno: l'ira del consigliere Avella

Leggi su Salernotoday.it

Il 28 febbraio, in occasioneinaugurazione dei nuovi parcheggi di via dei Greci a Fratte, l’assessore alla Mobilità affermò pubblicamente che iper il sottopassaggio di via Dalmazia – di collegamento con il trincerone - sarebbero stati completati entro luglio 2025. Quindi nei tempi.