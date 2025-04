Doping equino cavallo positivo durante una corsa al ippodromo dei Sauri nei guai un allenatore

allenatore campano, accusato di aver somministrato illecitamente sostanze dopanti a un cavallo da corsa. I fatti risalirebbero al 2022, quando durante una competizione presso. Foggiatoday.it - Doping equino, cavallo positivo durante una corsa all'ippodromo dei Sauri: nei guai un allenatore Leggi su Foggiatoday.it L'associazione Horse-Angels Odv ha reso noto che presso il Tribunale di Foggia è cominciato il processo a carico di uncampano, accusato di aver somministrato illecitamente sostanze dopanti a unda. I fatti risalirebbero al 2022, quandouna competizione presso.

Doping equino, cavallo positivo durante una corsa all'ippodromo dei Sauri: nei guai un allenatore. Doping e controlli: una guida completa dal prelievo alle sanzioni. Il doping dei cavalli: focus dal punto di vista giuridico. Doping in corse di cavalli, proprietario e allenatore condannati. Ippica, scandalo doping al Kentucky Derby: positivo il cavallo vincitore. Padova. Pony dopato prima della gara, squalificata l'istruttrice: «Era solo tranquillante».