Papa parroco San Pietro Pasqua con il pontefice Ci ha abituato alle sue incursioni

Pasqua con il Papa? Ce lo auguriamo tutti anche se la Settimana Santa ha già un calendario con i cardinali che presenzieranno le varie liturgie. Papa Francesco però ci ha abituato alle sue incursioni e ci auguriamo siano sempre più frequenti perché per noi è una gioia vederlo in salute". Così Frate Agnello Stoia, parroco della Basilica di San Pietro."Quando il Papa si è presentato in Basilica, nel corso del Giubileo degli ammalati – racconta ancora Fra Agnello – ha sorpreso tutti, anche me. Eravamo dentro la Basilica per una visita insieme ad una suora di clausura di 94 anni che aveva espresso il desiderio di varcare la porta Santa durante il Giubileo. Degli amici del sovrano ordine di Malta le hanno dato una mano per venire a Roma. Mentre eravamo davanti la confessione di San Pietro dalla corsia principale vedo arrivare il Papa e gli ho detto che c'era questa suora.

