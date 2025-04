VIDEO amp FOTO Benevento all’Imbriani la sorpresa è Filippo Nardi out due difensori

Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento, all’Imbriani la sorpresa è Filippo Nardi: out due difensori

Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta a porte aperte questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani davanti ad un numero di tifosi in netta crescita rispetto al quasi totale deserto delle ultime volte. La lietaè stata quella di vederecorrere a bordo campo agli ordini del preparatore atletico a distanza di quasi due mesi dal secondo infortunio al ginocchio che in un primo momento aveva fatto pensare ad un nuovo intervento chirurgico. Difficile capire quale potrà essere la data del suo ritorno in campo ma già rivederlo correre sul prato dell’Imbriani va accolto come una notizia molto incoraggiante. Non hanno preso parte alla seduta iBiagio Meccariello e Riccardo Capellini. Il primo, assente a Cerignola per un problema muscolare, a questo punto difficilmente potrà essere disponibile per la gara con il Trapani.