Gli Usa chiudono all’Ue negoziati sui dazi in un vicolo cieco Resteranno intatti

dazi. Il Commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic è ritornato ieri a Washington con in mano una serie di proposte concrete per trovare un’intesa – su gas, Big Tech e Cina – ma a quanto risulta a Bloomberg si sarebbe trovato di fronte un muro. La Casa Bianca al momento non intende revocare i dazi imposti all’Ue – del 10% sulla base della tariffa «generale» e del 25% su acciaio e alluminio – hanno riferito fonti Usa alla testata economica. Sefcovic sarebbe uscito dal suo incontro con le controparti – il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer – con le idee particolarmente confuse: ancora una volta, sul fronte Ue, la frustrazione riguarda in primis la mancanza di chiarezza su cosa davvero vogliano gli Usa per negoziare. Leggi su Open.online Gli Stati Uniti di Donald Trump non sembrano avere alcuna voglia di venire incontro alle proposte Ue per ridurre sino ad azzerare i. Il Commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic è ritornato ieri a Washington con in mano una serie di proposte concrete per trovare un’intesa – su gas, Big Tech e Cina – ma a quanto risulta a Bloomberg si sarebbe trovato di fronte un muro. La Casa Bianca al momento non intende revocare iimposti– del 10% sulla base della tariffa «generale» e del 25% su acciaio e alluminio – hanno riferito fonti Usa alla testata economica. Sefcovic sarebbe uscito dal suo incontro con le controparti – il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer – con le idee particolarmente confuse: ancora una volta, sul fronte Ue, la frustrazione riguarda in primis la mancanza di chiarezza su cosa davvero vogliano gli Usa per negoziare.

