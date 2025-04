Beni confiscati alle mafie finanziati 12 progetti nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia

progetti che beneficeranno delle risorse messe a disposizione dallo Stato per il recupero e la valorizzazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia . Circa 15 milioni di euro il valore dei progetti che vedono l’impegno diretto di diversi comuni per la realizzazione di strutture di supporto per le persone in difficoltà,. Feedpress.me - Beni confiscati alle mafie, finanziati 12 progetti nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia Leggi su Feedpress.me Sono complessivamente dodici iche beneficeranno delle risorse messe a disposizione dallo Stato per il recupero e la valorizzazione deialla criminalità organizzatadi. Circa 15 milioni di euro il valore deiche vedono l’impegno diretto di diversi comuni per la realizzazione di strutture di supporto per le persone in difficoltà,.

Beni confiscati alle mafie, finanziati 12 progetti nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Pnrr, finanziati 254 progetti su beni confiscati. Beni confiscati alla criminalità, online la graduatoria: finanziamenti a otto comuni pontini. Oltre 15,8mln assegnati dal Commissario straordinario per la rifunzionalizzazione e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità. Rosarno, l'autoparco della polizia locale sorgerà in un bene confiscato alla 'ndrangheta.

