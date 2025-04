Vai via da Ravenna o ti sfregio con acido 38enne a processo per stalking e minacce In casa aveva anche una pistola

stalking e minacce di morte, poi culminate in un episodio di violenza in strada. Il Tribunale di Ravenna ha disposto il giudizio immediato per il 38enne, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), arrestato a febbraio a Ravenna dopo aver inseguito la ex compagna. Ravennatoday.it - "Vai via da Ravenna o ti sfregio con l'acido": 38enne a processo per stalking e minacce. In casa aveva anche una pistola Leggi su Ravennatoday.it Un passato caratterizzato dadi morte, poi culminate in un episodio di violenza in strada. Il Tribunale diha disposto il giudizio immediato per il, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), arrestato a febbraio adopo aver inseguito la ex compagna.

"Vai via da Ravenna o ti sfregio con l'acido": 38enne a processo per stalking e minacce. In casa aveva anche una pistola. “O te ne vai da qua o ti sfregio con l’acido”, 38enne di Castellammare in manette per stalking e minacce alla ex. Ne parlano su altre fonti

