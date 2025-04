Anziana al volante pretende di passare in una strada chiusa e investe un agente della Municipale

volante della propria utilitaria e, arrivata a Marina Centro, si è trovata davanti al muso una strada temporaneamente chiusa al traffico con gli agenti della Municipale che presidiavano le transenne. L'automobilista, una 70enne, ha iniziato a protestare nonostante il personale della Locale. Riminitoday.it - Anziana al volante pretende di passare in una strada chiusa e investe un agente della Municipale Leggi su Riminitoday.it Era alpropria utilitaria e, arrivata a Marina Centro, si è trovata davanti al muso unatemporaneamenteal traffico con gli agentiche presidiavano le transenne. L'automobilista, una 70enne, ha iniziato a protestare nonostante il personaleLocale.

Potrebbe interessarti anche:

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato

Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è ...

USA, anziana malata di alzheimer picchiata da infermiera in casa di cura, gli abusi mentre era su sedia a rotelle - VIDEO

La donna viene trascinata per terra e bloccata al suolo, cercando inutilmente di difendersi Immagini choc dagli Stati Uniti. Una donna anziana malata di alzheimer è stata picchiata e maltrattata ...

Con una scusa entra in casa di un'anziana e ruba ori per 20mila euro

Ancora un furto in abitazione di Udine, ai danni di persona anziana. Il fatto è avvenuto durante la mattina di martedì 28 gennaio ma, la donna, si è accorta soltanto nel pomeriggio di oggi, giovedì ...

Anziana al volante pretende di passare in una strada chiusa e investe un agente della Municipale. Cronaca. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Anziana al volante percorre 4 chilometri contromano lungo l'A9, poi lo schianto - Una donna di 81 anni al volante di una Mercedes Classe A ha guidato ... Tutti fortunatamente illesi, anche se l'anziana è stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna in stato confusionale.