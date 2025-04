Rummenigge fa il paragone L’Inter di Inzaghi è come la Juventus di qualche anno fa Vi spiego perché

Karl-Heinz Rummenigge, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato verso Inter–Bayern. La leggenda del calcio tedesco nomina anche la Juventus.

Rummenigge – «Non sono stato sorpreso dell'andata perché la seguo da parecchio tempo. L'Inter è una squadra molto spesso sottovalutata, non dagli avversari, ma dall'ambiente calcistico in generale. Basta guardare come si è presentata negli ultimi anni, quanto è andata vicina alla Champions League, nella finale contro il Manchester City. L'Inter è diventata quello che era la Juventus anni fa. Domina il calcio italiano e fa bene anche in quello internazionale».

