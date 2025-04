Meta AI disponibile anche nei messaggi diretti di Instagram e Facebook

Meta AI, l'assistente intelligente sviluppato da Meta, è ora disponibile su Instagram e Facebook, dopo il suo rilascio su WhatsApp. L'interazione avviene esclusivamente tramite messaggi diretti (DM) su Instagram e attraverso Messenger su Facebook. L'intelligenza artificiale consente di effettuare ricerche, traduzioni e persino di creare checklist, offrendo un'esperienza conversazionale simile a quella di un motore di ricerca.Per utilizzare Meta su Instagram, gli utenti devono accedere alla sezione DM, toccando l'icona con l'aeroplanino in alto a destra. Nella barra di ricerca, comparirà l'opzione "Cerca o chiedi a Meta AI", con cui si può avviare una conversazione semplicemente digitando una domanda. Dopo il primo utilizzo, il chatbot sarà visibile nella lista delle chat, consentendo un accesso rapido alle funzionalità.

