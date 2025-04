Salute del mare viterbese acque eccellenti al 93 ma c è un punto a rischio balneazione

Salute del mare viterbese. Su quattordici punti di monitoraggio tra Tarquinia e Montalto di Castro, solo uno è stato classificato come "sufficiente". Tutti gli altri, pari al 93% delle aree costiere della provincia monitorate, sono "eccellenti". È quanto emerge dalla delibera 2025 della. Viterbotoday.it - Salute del mare viterbese, acque eccellenti al 93% ma c'è un punto a rischio balneazione Leggi su Viterbotoday.it Ladel. Su quattordici punti di monitoraggio tra Tarquinia e Montalto di Castro, solo uno è stato classificato come "sufficiente". Tutti gli altri, pari al 93% delle aree costiere della provincia monitorate, sono "". È quanto emerge dalla delibera 2025 della.

Emergenza acqua all'arsenico a Viterbo, residenti e medici: «Livelli sempre alti, rischi seri per la salute». Lago di Bolsena e di Vico, i punti (e i comuni) dove sono inquinati e dove non. L'Arpa Lazio promuove le acque di Tarquinia Lido e Montalto di Castro. Goletta Verde in Lazio: le acque inquinate secondo Legambiente. Divieti di balneazione nel Lazio per l'estate 2024, l'elenco delle spiagge dove non fare il bagno. I risultati di Goletta Verde sul mare del Lazio: molti i tratti fortemente inquinati. Ma anche alcune località in cui i depuratori funzionano bene..

Si apprende da quotidianosanita.it: Acque di balneazione. Mare e laghi italiani sempre più "in salute". Il rapporto del ministero - Lorenzin: “Siamo tra primi nella Ue per la qualità delle acque di balneazione ... la fotografia del mare italico, e non solo, presentata oggi a Roma dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin ...