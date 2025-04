Liliana Resinovich gli avvocati di Visintin rompono il silenzio sulla fuga

Liliana Resinovich continua a scuotere l'opinione pubblica con un nuovo e toccante sviluppo. Dopo mesi di silenzio, gli avvocati di Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa e ritrovata morta in circostanze misteriose a Trieste, hanno deciso di prendere la parola pubblicamente. Le loro dichiarazioni, fatte durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, rappresentano un vero grido di allarme: la situazione è oltretutto sempre più tenebrosa, in quanto subito dopo l'iscrizione al registro delle indagini, se n'è immediatamente andato.Il Mistero delle Perizie: Due Ipotesi OpposteUn aspetto cruciale del caso riguarda le consulenze medico-legali. I legali di Visintin hanno evidenziato come i due esiti finora emersi siano in netto contrasto: la prima consulenza suggeriva il suicidio, mentre la seconda ha aperto alla possibilità di un omicidio.

