Christspiracy: una clip dal film di Kip Andersen e Kameron Waters

Christspiracy è un'affascinante indagine che sfida il modo tradizionale di pensare alla fede, all'etica e al nostro rapporto con gli animali. La ricerca dei registi è partita da una domanda non semplice: esiste un modo spirituale o etico per uccidere un animale?

Questo quesito li ha condotti in giro per il mondo ad intervistare teologi, archeologi, contadini e sciamani di diverse fedi religiose in un viaggio che dura ben sette anni. Al cinema il 14, 15 e 16 aprile con Mescalito film.

