Jorge Martin. Il campione del mondo in carica della MotoGP, che aveva saltato le prime tre gare del calendario a causa di un infortunio, è rimasto vittima di un nuovo brutto incidente in Qatar proprio durante il weekend del suo rientro. Purtroppo, il pilota dell’Aprilia è destinato a rimanere lontano dalla pista per un altro bel po’ di tempo. A riferirlo è il dottor Ángel Charte – responsabile medico del Circus – nel corso di un intervento ai microfoni di “El Larguero“.Le ultime sulle condizioni di Jorge Martin«Piove sul bagnato», ha esordito Charte, chiarendo subito la natura dell’aggiornamento. «Jorge Martín è rimasto mezzo accovacciato perché aveva l’obbligo di alzarsi in quel momento per evitare che venisse esposta la bandiera rossa, ma dalla direzione Gara ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa di strano», ha sottolineato. Ilnapolista.it - Jorge Martin, il medico della Moto Gp: «Grave lesione polmonare e 11 fratture, difficile dire quando tornerà» Leggi su Ilnapolista.it Dalla Spagna, non arrivano buone notizie per quel che riguarda le condizioni di salute di. Il campione del mondo in caricaGP, che aveva saltato le prime tre gare del calendario a causa di un infortunio, è rimasto vittima di un nuovo brutto incidente in Qatar proprio durante il weekend del suo rientro. Purtroppo, il pilota dell’Aprilia è destinato a rimanere lontano dalla pista per un altro bel po’ di tempo. A riferirlo è il dottor Ángel Charte – responsabiledel Circus – nel corso di un intervento ai microfoni di “El Larguero“.Le ultime sulle condizioni di«Piove sul bagnato», ha esordito Charte, chiarendo subito la natura dell’aggiornamento. «Martín è rimasto mezzo accovacciato perché aveva l’obbligo di alzarsi in quel momento per evitare che venisse esposta la bandiera rossa, ma dallazione Gara ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa di strano», ha sottolineato.

