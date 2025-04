Pallamano L’Italia al quarto posto ai Campionati Mediterranei Under 18 con Agostinelli Belardinelli e Nocelli

Nocelli CINGOLI, CAMERANO e CHIARAVALLE, 15 aprile 2025 – Con tre pezzi di Marche L'Italia Under 18 di Pallamano ottiene il quarto posto ai Campionati Mediterranei ad Hammamet, in Tunisia. Gli atleti Matteo Agostinelli (Alperia Merano ed ex Chiaravalle, classe 2009) e Alex Belardinelli (Camerano, 2009) e il collaboratore tecnico Nando Nocelli, infatti, hanno fatto parte della fortunata spedizione che ha sfiorato l'accesso alla finalissima. Nella fase a gironi L'Italia, dopo aver perso al debutto contro la Croazia (24-12), ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Tunisia (15-16), Grecia (25-19) e Kuwait (25-17), ottenendo il pass per la semifinale, pur perdendo contro il Montenegro alla quinta giornata (21-15).

