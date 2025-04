Truffe e raggiri agli anziani di San Severo una unità di polizia locale si dedicherà alla prevenzione

polizia locale di San Severo dedica una unità operativa all'attività di prevenzione e repressione delle Truffe agli anziani. L'iniziativa, voluta dal comandante Marco d’Antuoni, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, vede la predisposizione di un nuovo Nucleo dedicato ai soggetti. Foggiatoday.it - Truffe e raggiri agli anziani di San Severo: una unità di polizia locale si dedicherà alla prevenzione Leggi su Foggiatoday.it Ladi Sandedica unaoperativa all'attività die repressione delle. L'iniziativa, voluta dal comandante Marco d’Antuoni, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, vede la predisposizione di un nuovo Nucleo dedicato ai soggetti.

Potrebbe interessarti anche:

Truffe agli anziani, maxi blitz in Campania: 22 arresti e 103 raggiri smascherati

NAPOLI – È partito da Napoli il cuore dell’indagine che ha portato allo smantellamento di una vasta rete criminale specializzata in truffe agli anziani su scala nazionale. La polizia di Stato ha ...

“Stop truffe agli anziani”, un incontro con i Carabinieri al centro sociale per prevenire i raggiri

Lunedì 17 marzo alle ore 15 al centro sociale “Cesenatico Insieme” di viale Torino è previsto l’incontro “Stop truffe agli anziani”, un momento organizzato dalla Compagnia dei Carabinieri di ...

Truffe agli anziani, il piano anti-raggiri: la mossa del Viminale

Un piano nazionale per difendere gli anziani dai raggiri: il Viminale sigla due protocolli con Abi e Poste Italiane. Le truffe ai danni degli anziani e delle persone più vulnerabili sono in forte ...

Truffe e raggiri agli anziani di San Severo: una unità di polizia locale si dedicherà alla prevenzione. Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto, arrestato ventenne. Truffe agli anziani, fenomeno allarmante anche in Puglia: "Molte vittime non denunciano per vergogna". Truffe agli anziani, la rete del Comune di Livorno contro i raggiri. Truffe telefoniche agli anziani, smantellata vasta organizzazione responsabile di 103 episodi. Flagello truffe agli anziani: vittime due novantenni. Bottino da 10mila euro. Ecco il vademecum anti frode. Ne parlano su altre fonti

Scrive quifinanza.it: Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - Un gruppo di criminali con sede tra Napoli e Caserta ha compiuto 103 truffe ai danni degli anziani chiedendo loro soldi per far evitare la carcerazione di amici e parenti ...

msn.com comunica: Truffe agli anziani in aumento: tra raggiri domestici, trappole digitali e menzogne d’affetto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Si apprende da msn.com: Truffe telefoniche agli anziani, smantellata vasta organizzazione responsabile di 103 episodi - Arresti e perquisizioni tra Napoli e Caserta in una operazione che ha coinvolto circa 300 agenti. Oltre 100 i raggiri portati a segno ...