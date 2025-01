Sport.quotidiano.net - L’allenatore. "Ci dispiace, non lo meritavamo. Sono rammaricato e arrabbiato»

PERUGIA – Amarezza, rammarico per l’ennesima occasione fuori casa che lascia strascichi. "C’è grandissimo rammarico, è sicuramente un risultato che non volevamo – spiega Lamberto Zauli – . Ci è mancata qualità negli ultimi metri per cambiare il risultato ma così non è successo. Voltiamo pagina perché la prossima settimana arriva il Pescara e non ci possiamo permettere di pensare a quello che è successo stasera. Anche se il rammarico è enorme". Le fasi del match. "perché secondo me era stata fatta una buona partita. Nel secondo sembrava che avessimo in mano la gara nel palleggio, con meno pressione del Gubbio. Abbiamo avuto alcune occasioni importanti e non le abbiamo sfruttate. Perdere all’ultimo secondo su un traversone. Volevamo dare continuità, ma ripartiamo dalla determinazione che la squadra ha messo, con anche tante cose buone.