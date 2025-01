Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve si sblocca! Il PSG ha risolto così l’intrigo di mercato, può arrivare l’ufficialità: i dettagli

di RedazionentusNews24si! Il PSG hadi, può: ie le ultime novità sull’attaccante franceseArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Randal, attaccante che ha svolto la scorsa settimana le visite mediche e che resta in attesa che il PSG risolvarelativo agli slot dei prestiti.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il club parigino avrebbe intenzione di richiamare dal prestito Cher Ndour e di cederlo a titolo definitivo. Oltre al centrocampista, poi, il PSG completerà un’altra operazione simile in modo da liberare due slot per i prestiti diallae Skriniar al Fenerbahce.Leggi suntusnews24.com