Il ragazzo autistico multato Tper annulla la sanzione e invita Mattia a Bologna

Multata e scuse da parte del controllore, di Trenitaliae dell’assessore regionali ai trasporti Irene Priolo. Si conclude a lietofine la vicenda di, il 26enne di Rubiera affetto dal disturbo dello spettro, che – come raccontata sul Carlino di sabato scorso – era stato sanzionato con cento euro di verbale sul treno regionale della tratta Reggio-Sassuolo per non aver obliterato il biglietto. La madre Barbara spiegò come il figlio avesse imparato da poco a prendere il treno per fargli acquisire autonomia, una grande conquista per lui. E che aveva memorizzato ogni passaggio da fare, trovandosi impreparato di fronte all’imprevisto (che la sua sindrome non contempla) di un’obliteratrice ko. "Non sapeva che si potesse timbrare anche a bordo", si era sfogata Barbara preannunciando una denuncia supportata anche da Roberto Vassallo dell’associazione Aut Aut, che da anni si batte per i ragazzi autistici.