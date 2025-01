Il nuovo attaccante sarebbe un catalizzatore afferma Winterburn

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-22 10:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’acquisto di unda parte dell’Arsenal potrebbe essere “il” del successo,l’ex terzino sinistro dei Gunners Nigel.La squadra di Mikel Arteta è arrivata seconda dietro al Manchester City in Premier League in ciascuna delle ultime due stagioni e attualmente è diseconda, a sei punti dalla capolista Liverpool.Hanno lottato per un vero e proprio marcatore da quando Pierre-Emerick Aubameyang ha lasciato il club con l’esterno Bukayo Saka la loro principale minaccia da gol la scorsa stagione.Saka è fuori infortunato e mentresa che ingaggiare un marcatore collaudato non è facile, pensa che farebbe la differenza.Parlando a 101 Great Goals tramite William Hill Vegasha detto: “Con l’Arsenal c’è sempre un dibattito su un centravanti.