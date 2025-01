Quotidiano.net - Il gatto dimenticato in aereo: ha viaggiato Nuova Zelanda e Australia tre volte in 24 ore

Roma, 22 gennaio 2025 – Mittens, undi razza Maine Coon, è diventato un vero e proprio‘volante’. La sua gabbia è stata lasciata per sbaglio nelle stiva dell’: così il micio si è fatto tre viaggi in 24 ore tra lae l'. Una ‘svista’ all’aeroporto Il 13 gennaio ildi 8 anni ha preso un volo di sola andata insieme ai proprietari in direzione Melbourne verso lacasana della famiglia. Una volta a terra, la padrona Margot Neas ha aspettato tre ore che le venisse restituito il felino ma niente. Solo a quel punto il personale dell’aeroporto le ha comunicato che ilavrebbeancora per un totale di 15 ore circa poiché l'stava nel frattempo tornando incon Mittens ancora a bordo. La notizia ha gettato Neas nello sconforto.