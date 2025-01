Ilrestodelcarlino.it - Il Dragoni del mattino: la rassegna per ragazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Teatrodi Meldola è pronto ad alzare il sipario sulla nuovamattutina di Teatro per le Scuole, organizzata dall’amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri per la Stagione 2024/25. Un cartellone composto da quattro spettacoli (per un totale di otto repliche) scelti per bambini, bambine, studenti e studentesse di ogni ordine e grado, dalle scuole materne a quelle dell’obbligo. Ad inaugurare il cartellone, domani e venerdì, sarà la compagnia Fontemaggiore che porterà in scena ’Il bambino e la formica’, per bambini e bambine delle scuole primarie. Questa la storia: Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, infatti lavora nel ’Formicaio’, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con Undici, una formica burbera ma dal cuore gentile.