Lanotiziagiornale.it - “Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza non durerà”. Il ministro israeliano Amsalem gela il mondo e si dice sicuro che la ripresa dei combattimenti con Hamas è inevitabile

Passano i giorni e ililtrae Israele regge, seppur non senza difficoltà, mentre ilintero trattiene il fiato sperando che l’accordo possa trasformarsi in una pace duratura e definitiva. Peccato che non tutti sembrino pensarla così, specie a Tel Aviv, dove, dopo le dichiarazioni deldelle Finanze Bezalel Smotrich, che da giorni auspica ladeiper “eradicare completamente”, ilper la Cooperazione regionale, David, hato tutti con un’intervista shock a Army Radio. In questa, ha affermato, senza mezzi termini, che “la seconda fase dell’accordo” diil“non vedrà mai la luce”. “Lo so, e lo sanno tutti. Non avverrà perchénon accetterà di disarmare e smilitarizzare ladi”, ha aggiunto, sottolineando che ciò costringerà “Israele a riprendere la guerra in modo deciso e risoluto”.