Gentilini su L’Aquila-Samb | Importante ma non decisiva

"Domenica si affronteranno le squadre più in forma del campionato". L’exAugustoha lasciato aun ottimo ricordo come tecnico contribuendo alla salvezza del club abruzzese nell’allora C1. Ben quattro stagioni ai piedi del Gran Sasso nel ruolo di vice e poi allenatore in prima. "Non sarà una gara. E’ ancora presto. La-aggiunge- con un altro risultato positivo potrebbe dare un ulteriore segnale forte al campionato. Chi è dietro, come, spera sempre nelle disgrazie altrui. Ma la formazione rossoblù ha trovato un equilibrio tecnico-tattico. E poi viene da nove vittorie consecutive dimostrando di essere un gruppo compatto e quadrato. La conferma viene dal fatto che la squadra migliora di partita in partita e questo è un dato di fatto di grande rilevanza".