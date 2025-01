Quotidiano.net - Fuga di gas a Catania: esplode palazzina di 3 piani. Trovato vivo il disperso

, 22 gennaio 2025 – Una notizia positiva, dopo il crollo delladi treavvenuto ieri sera a, in via Fratelli Gualandi (rione San Giovanni Galermo). È statoin vita l’unicodella tragedia: si ipotizzava fosse rimasto intrappolato sotto le macerie, ma era semplicemente fuggito dopo l’esplosione. È stato lui stesso a farsi, dopo ore in cui ha tenuto spento il cellulare. Diversi testimoni lo avevano visto allontanarsi. A rendere noto il ritrovamento è stato il sindaco Enrico Trantino. (DIRE) Palermo, 21 gen. - Verifiche in corso asu un possibilenell'esplosione che si Almeno 14 persone sono rimaste ferite nel crollo, ma nessuno è in pericolo di vita. Tra di loro anche due vigili del fuoco, tre tecnici della ditta del gas e una donna di 51 anni investita dall’onda d’urto.