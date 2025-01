Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Man, avanti adagio. Kouame-Sanabria in standby

Firenze, 22 gennaio 2025 - L'avventura di Michael Kayode allaè finita martedì 21 gennaio. Si è concretizzata così la cessione dell'esterno azzurro al Brentford. 'Kayo', come lo chiamavano tutti al Viola Park, approda in Premier League in prestito oneroso (500.000 euro), con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni più una serie di bonus. Inoltre lasi è tenuta il 10% sulla futura rivendita. La prossima estate si deciderà il suo futuro in maniera definitiva, anche se adesso il destino del calciatore non è più nelle mani del club viola. La casella del vice Dodo non sarà riempita con un acquisto. Al vaglio c'è l'ipotesi di far rientrare alla base Niccolò Fortini, in prestito alla Juve Stabia dopo un buon precampionato con Palladino. Il tecnico lo stima, in Serie B è stato l'unico 2006 ad avere continuità e sta disputando una stagione eccellente al netto di un recente infortunio alla caviglia.