Tarantinitime.it - Donna investita in via Cesare Battisti, è grave

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUnaè statanella tarda mattinata di mercoledì 22 gennaio in via, davanti al Pala Mazzola. Per cause ancora da accertare, un’auto l’ha centrata per poi sfondare la recinzione.Lasarebbe rimasta incastrata sotto l’auto e per estrarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i soccorritori del 118 che hanno trasportato laal Santissima Annunziata in codice rosso. Lasarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.L'articoloin via, èproviene da Tarantini Time Quotidiano.