Ilgiorno.it - Diocesano, il Ministero “annulla“ il bando

Leggi su Ilgiorno.it

La sospensione delper il “nuovo“ Museoè stata prorogata "per ulteriori 60 giorni", almeno fino al prossimo 22 marzo. Ma la stessa gara potrebbe essere definitivamente sospesa. Procediamo per passi. Il primo. In una determina firmata dall’Opera Diocesana per la Diffusione e la Preservazione della Fede datata 19 gennaio c’è scritto che la sospensione della gara è stata allungata per altri due mesi "per consentire di predisporre la relazione illustrativa da inviare ad Anac e di conoscere le successive considerazioni, al fine di concludere i necessari approfondimenti in merito alle determinazioni da assumere relativamente alla prosecuzione della procedura di gara". Ma nello stesso documento c’è un secondo passaggio che svela che ildella Cultura si è ormai convinto che, dopo il caso sollevato da 109 architetti contro ilcon priorità per l’architetto Cino Zucchi, la stessa gara vada definitivamente archiviata e si debba ripartire da zero.