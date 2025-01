Juventusnews24.com - Danilo Flamengo, ecco quando si chiuderà l’operazione: tutte le novità sulla risoluzione con la Juve. Spunta quel retroscena col Napoli

di RedazionentusNews24si: tutti i dettagli sull’addio del difensore allaSecondo quanto riportato da Nicolò Schira,è molto vicino al. Lacontrattuale con ladovrebbe essere ufficializzata la prossima settimana e poi sarà tutto pronto per il ritorno in Brasile.PAROLE – «è pronto a firmare un contratto fino a dicembre 2026 con l’opzione per il 2027 con. È previsto il suo ritorno in Brasile la prossima settimana,ntus darà il via libera alladel contratto.era fiducioso di ingaggiarlo dopo 2 mesi di trattative (c’è stato un accordo verbale), ma preferisce tornare in Brasile per motivi familiari.è stato contattato anche da Al Nassr, Santos e due club inglesi».