Donnaup.it - Crema alla ricotta liscia e vellutata, ottima per farcire e dolci al cucchiaio

Leggi su Donnaup.it

peralSpesso chi è goloso dinon può assolutamente rinunciare al sapore di quelli.Lasi abbina a tanti ingredienti e senza dubbio regala un profumo e un sapore unico nel suo genere.Questo ingrediente è perfetto abbinatopasticciera, al miele, ai pistacchi,marmellata e in ultimo, non certo per importanza, al cioccolato.peralPresentandosi cremosa eè sotto gli occhi di tutti che non sia un prodotto semplicissimo da lavorare. Tuttavia questo è un problema di facile soluzione grazie ad alcuni trucchi che sto per svelare.Il primo step è sicuramente quello di setacciare la. Infatti prima di amalgamarla con lo zucchero, per non rischiare di avere la grana dellatroppo spessa, è meglio setacciarla, quando occorre, per renderla