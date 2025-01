Napolipiu.com - CorrSport – Napoli, ore decisive per l’acquisto di Garnacho

Il ds Manna ha incontrato a Milano i dirigenti del Manchester United. La distanza economica si è ridotta. Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è tenuto un importante vertice di mercato a Milano tra il ds Giovanni Manna e Matt Hargreaves, dirigente del Manchester United. L'incontro, avvenuto durante un pranzo di lavoro, ha permesso alle parti di avvicinare le proprie posizioni. Il club inglese, che deve fare i conti con il Fair Play finanziario, avrebbe aperto alla cessione del talento argentino classe 2004, ma la distanza economica resta ancora da colmare: il Napoli è arrivato a offrire 50 milioni di euro più bonus (che potrebbero far salire la cifra fino a 55), mentre lo United ne chiede 65 in sterline.