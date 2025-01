Ilrestodelcarlino.it - “Borghi del terremoto, la ricetta per farli rinascere”

Ascoli Piceno, 22 gennaio 2025 – “A fronte di investimenti per 20 milioni di euro su questi, potrebbe esserci un indotto diretto e indiretto di circa 70 milioni con una creazione di Pil per la Regione Marche di circa 30 milioni di euro”. E’ quanto ipotizza l’imprenditore ascolano Simone Mariani, protagonista di un’operazione di recupero deinell’entroterra piceno, sospesi in una porzione di terra nel territorio di Acquasanta Terme, tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a nord. “L’obiettivo è tornare a far rivivere sia Rocchetta che Agore e altri, ricreare delle comunità locali. Mi spiego meglio – dice Mariani – un conto è recuperare il borgo e trasformarlo tutto in albergo diffuso, un conto è far sì che anche cittadini tornino, se non proprio a vivere lì tutto l’anno, ma ad avere almeno delle permanenze di lungo periodo in modo di ricreare, come era una volta, una piccola comunità locale.