Bollette ora i clienti vulnerabili rimasti nella maggior tutela possono chiedere di entrare nel servizio più conveniente a tutele graduali

che sono(unici in Italia)e anche quelli tra loro che hanno scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato liberoda oggi accedere al, come previsto dalla legge sulla Concorrenza. L’Arera ha pubblicato la delibera con le modalità attuative per consentire alle persone che ricadono in categorie svantaggiate (over 75, persone con disabilità, percettori dei bonus luce e gas per disagio economico o utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall’energia elettrica, residenti in isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza causa calamità) di riilentro il 30 giugno 2025, rivolgendosi all’esercente competentepropria area territoriale.Ilviene offerto a condizioni molto favorevoli perché il prezzo è il risultato di un’asta per l’affidamento di lotti diche prima erano ine non sono passati al mercato.