Panorama.it - Bollette: anche i clienti vulnerabili potranno accedere alle tutele graduali. Ecco come

Leggi su Panorama.it

Importanti novità in arrivo per quanto riguarda ledella luce. L’Arera, Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente, in data odierna ha approvato la possibilità per gli utentidi scegliere il Servizio a(STG). Ovviamente con modalità e tempi prestabiliti.si legge nel comunicato stampa diffuso dall’ Autority “il legislatore ha stabilito che ipossono richiedere, entro il 30 giugno 2025, di essere forniti nel Servizio arivolgendosi all’esercente di tale servizio competente nella propria area territoriale.” Si tratta di una novità importante, che sarà in vigore dal 31 gennaio 2025.ricorda il sito di “QuiFinanza”, al momento in Italia esistono due tipi di servizi tutelati per le utenze dell’elettricità: il Servizio di Maggiore Tutela( Smt), con prezzi definiti a livello trimestrale dall’Arera, a cui possonosolo i; il Servizio a(Stg), con una parte del prezzo che dipende dai costi del mercato e un’altra fissa, e che è stata pensato per far transitare verso un operatore privato queiche ancora non erano passati al mercato libero entro giugno 2024.