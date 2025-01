Ilfattoquotidiano.it - Bimba rapita a Cosenza, la madre posta una foto e ringrazia: “Questa è la nostra famiglia che si stava sgretolando”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bimbo che bacia una neonata, una mano femminile che accarezza il volto e sul lato il papà. È ladellariunita dopo il terribile spavento per il rapimento della piccola, nata da un giorno, ata su Facebook da Valeria Chiappetta. Ladella piccola che per tre ore non ha avuto notizie della figliatutti. Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia, vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco.è lache ieri sera siin mille pezzi – si legge nel post – Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale – continua la donna – mentre io avevo perso le speranze. Un’intera città, anzi Regione, si è bloccata per cercare labambina. Non penso che riuscirò mai a superarecosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene.