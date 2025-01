Notizie.com - Aumenti pensioni febbraio: quanto troverai in più sul prossimo assegno

, tutto quello che cambierà dalmese per le. I dettagli e gli importi che percepiranno i pensionati. Manca poco e i pensionati potranno visualizzare il loro cedolino nell’area riservata Inps. Ovviamente, come di consueto, l’importo verrà erogato rispettando le seguenti date, ma di quali bisogna tenere conto? La prima è l’1per chi ha un conto postale, il 3, invece chi ha un conto bancario.in più sul(Notizie.com)Attenzione è bene tenere a mente che arriveranno glidovuti all’inflazione pari allo 0,8% non tutti, però, ne potranno beneficiare, ma vediamo i dettagli. L’obiettivo di oggi è quello di spiegare cosa accadrà fra qualche settimana, così da capire tutto quello che bisogna aspettarsi con l’arrivo delmese, in merito le novità sono diverse, non resta che esaminare caso per caso.