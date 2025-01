Iltempo.it - "Antisraeliani di sinistra". Hater contro il documentario su Liliana Segre

scatenati sul webe il docufilm "" dedicato alla vita della senatrice e proiettato in molti cinema in occasione del Giorno della Memoria. Lo denunciano il regista Ruggero Gabbai, la Lucky Red e i cinema che lo stanno ospitando sul grande schermo. Le loro pagine social, infatti, sono letteralmente sommerse da pesanti insultila senatrice. "Questo film ha registrato un certo successo ma anche molte critiche - ha detto il regista Gabbai - Critiche da parte degli, gli odiatori, che se guardate un po' su Instagram e Facebook stanno attaccando sia ilsia la senatrice". Parole di condanna anche da parte del figlio Luciano Belli Paci: "Ci sono gli antisemiti di estrema destra ma anche glidiche ritengono mia madre responsabile in quanto ebrea delle azioni di Netanyahu".