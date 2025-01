Sport.quotidiano.net - A Lugo il trofeo Bcc. Tanti spadisti in pedana

Nel weekend alle porte si terrà a, al palasport di via Sabin, la terza edizione delBcc di scherma, valido per la seconda prova regionale di spada, maschile e femminile, per la categoria ‘assoluti’. L’evento, organizzato dalla Schermistica Lughese, storico sodalizio che porta avanti la scherma aininterrottamente dal 1948, si inserisce nel tabellone della fase di qualificazione che consente l’accesso alle successive prove nazionali. Parallelamente si disputerà anche il campionato regionale di spada a squadre U14. Diverse centinaia saranno gliin arrivo a. Le gare – aperte al pubblico con ingresso libero – si disputeranno sabato e domenica, dalle 9 fino al pomeriggio inoltrato. "IlBcc – ha commentato il presente della Schermistica Lughese, Raffaele Clò – è l’evento più importante che organizziamo.