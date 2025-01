Ilgiorno.it - A Brescia la prima auto a guida autonoma in car-sharing: andrà da sola dai clienti (aiutata dall’intelligenza artificiale)

– Se qualcheno avvisterà nei prossimi giorni un’che procede dasenza conducente, non dovrà preoccuparsi troppo: si tratta della nuova Fiat 500 in car-noma in sperimentazione ada parte di A2A e del Politecnico di Milano. Il veicolo elettrico, che potrà essere prenotato tramite app, è pensato per essereto normalmente dai. Ma alla fine del servizio, senza persone a bordo, la macchina ritornerà alla stazione di ricarica o raggiungerà il cliente successivo. La sperimentazione aQuesta novità assoluta, che per ora è una sperimentazione e prevede il debutto su strada in Italia di un’noma, è parte del programma di ricerca del Centro nazionale per la mobilità sostenibile. Per un anno, la macchina circolerà liberamente per il capoluogono: oggi, mercoledì 22 gennaio, ha percorso il suo primo chilometro in modalità ditotalmentenoma.