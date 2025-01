Sport.quotidiano.net - A bergamo finisce 5-o: ottavi a un passo. La Dea strapazza lo Sturm Graz. Gasp è già sicuro dei playoff

ATALANTA 50 ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Toloi 6.5, Hien 7, Kolasinac 7 (26’st Djimsiti 6); Palestra 6.5 (1’st Cuadrado 7), Pasalic 7, De Roon 6.5 (19’st Ederson 6), Zappacosta 6.5, Samardzic 6.5 (19’st Brescianini 7); De Ketelaere 7.5, Retegui 7 (1’st Lookman 7). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Ruggeri, Scalvini, V.Vlahovic. All.erini 7.5.(4-3-1-2): Scherpen 6; Malic 5, Aiwu 4.5, Wuthrich 5, Lavalée 5; Chukwuani 4.5 (33’st Hierlander 6), Stankovic 5, Yalcouye 5 (24’st Zvonarek 6); Kiteishvili 4.5 (46’st Grgic sv); Boving 5 (24’st Horvat 6), Camara 5 (1’st Jatta 5.5). In panchina: Bignetti, Khudiakov, Karic, Schopp, Geyrhofer, Hodl, Kiedl. All. Saumel 5.5. Arbitro: Rumsas 6.5. Reti: 12’pt Retegui; 13’st Pasalic, 18’st De Ketelaere, 45’st Lookman, 50’st Brescianini.