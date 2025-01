Ilrestodelcarlino.it - Vigilia di Champions League tranquilla a Bologna, oggi 500 operatori di polizia schierati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 gennaio 2025 –disenza tensioni in città, dove già da ieri era arrivata la gran parte dei supporter del Borussia che questa sera assisterà alla partita al Dall’Ara. Molti hanno trascorso la serata nei locali del centro, tra una birra e un calice di vino, complice anche la serata uggiosa e l’importante servizio di sicurezza schierato.pomeriggio per i tifosi ospiti sarà aperta la fan zone a Villa Cassarini, dove potranno intrattenersi in attesa dell’orario di entrata allo stadio. Cinquecento glidi forze dell’ordine elocalein servizio d’ordine, per evitare il rischio di disordini o tafferugli tra tifoserie.