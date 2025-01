Liberoquotidiano.it - "Vergogna, manco un grazie a Meloni": Vespa attacca Cecilia Sala? Lei risponde così...

È un Brunoall'attacco quello che commenta l'intervista di Fabio Fazio a, domenica sera a “Che tempo che fa” sul Nove, non risparmiando schiaffoni. Il fatto che la giornalista, liberata dopo 21 giorni tra le sbarre del carcere iraniano di Evin, non abbia speso nemmeno una sillaba per ringraziare il governonon è andato giù al conduttore di Porta a Porta. «Ammiro professionalmente. L'ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgiaè semplicemente vergognoso», ha scrittosu X. Per poi proseguire con un altro tweet: "Il giorno della liberazione la madre e il compagno dihanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renatoche era già nel cortile di via Teulada, di commentare l'evento nei “Cinque minuti” con il ministro Tajani.