Valentina Lodovini chi è, l'attrice ospite oggi 21 gennaio a 'La volta buona'

Fabrizia Sacchi sarà ospite, 21 gennaio, a 'La Volta Buona', il talk show condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Rai 1. Fabrizia Sacchi, che attualmente è al cinema con '10 giorni con i suoi', parlerà della sua carriera attiva nel mondo del piccolo e del grande schermo. Fabrizia Sacchi è nata nel 1978 a Perugia. Dopo essersi trasferita a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo vestendo alcuni ruoli in produzioni teatrali, e presto viene conosciuta dal grande pubblico per i suoi lavori cinematografici. Debutta sul piccolo schermo con 'Distretto Di Polizia' e 'Incantesimo' nel 2003. E l'anno successivo è sul grande schermo con 'Ovunque Sei', di Michele Placido. Nel 2011 partecipa al film 'Benvenuti al sud', la commedia di grande successo diretta da Luca Miniero, ruolo per cui l'anno seguente vince il David come migliore attrice non protagonista.