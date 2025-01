Bergamonews.it - Treviglio, sosta non autorizzata nei parcheggi per i disabili: sanzioni quadruplicate rispetto al 2023

. La ricorrenza di San Sebastiano tradizionalmente è anche l’occasione per rendicontare l’attività della Polizia Locale. Quella diha festeggiato lunedì 20 gennaio anche l’importante riconoscimento conferito al commissario capo Claudio Cortesi e all’agente Alberto Mastromattei che, accompagnati dal sindaco Juri Imeri, dal comandante Giovanni Vinciguerra e dal vicecomandante Giacomo Bocchi, hanno ricevuto a Varese il nastrino verde conferito da Regione Lombardia; questo per aver tratto in salvo una ragazzina intenta a gettarsi da un cavalcavia: freddezza e pronta operatività hanno scongiurato il peggio.“Congratulazioni ai nostri due agenti, che ci rendono orgogliosi di tutto il nostro comando – esordisce il sindaco Juri Imeri – I numeri del 2024 raccontano poi della crescita della nostra Polizia Locale, ma è fondamentale ricordare sempre che dietro a, controlli, ispezioni, consigli e sopralluoghi ci sono la presenza sul territorio, l’ascolto del cittadino, la partecipazione alla vita della comunità trevigliese.