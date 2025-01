Quotidiano.net - Terremoti, esperti: “Occorrono prevenzione, manutenzione e monitoraggio”

Roma, 21 gennaio 2025 – Il nuovo quadro normativo, i casi applicativi, gli scenari di rischio, le politiche, le strategie e gli incentivi di riduzione del rischio catastrofale con particolare attenzione al rischio sisma e alluvione sono stati i temi affrontati durante l’incontro, svoltosi oggi al Senato (sala Isma - piazza Capranica, 72), su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris dal titolo ‘Imprese, attività produttive e luoghi di lavoro alla prova dei rischi ambientali’. In apertura dei lavori è stato diffuso un videomessaggio di Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma Centro Italia 2016-2017: “Una riflessione utile e necessaria in un Paese in cui si contano i due terzi delle frane attive in tutta Europa e dove il rischio sismico interessa tre quinti del territorio nazionale.