Biccy.it - Stroncatura per le canzoni di quattro big di Sanremo 2025

Come ogni anno, molti giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima ai pezzi in gara al Festival di. Ieri abbiamo letto i primi giudizi e le prime pagelle (qui le medie con i favoriti), ma quasi tutte le testate sono state caute con i voti, evitando insufficienze e valutazioni troppo alte. Chi invece si è (fortunatamente) sbizzarrito ed ha spaziato tra complimenti e stroncature è stato Francesco Prisco de Il Sole 24 Ore.Tra gli artisti che hanno ricevuto i voti più alti per il Sole 24 Ore c’è Willie Peyote con Grazie ma no grazie (7), Lucio Corsi con Volevo essere un duro (7), Brunori Sas con L’albero delle noci (7.5) e Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con La mia parola (7-). Stroncature o quasi per Marcella Bella che si è beccata un NC (per molti sarà un inno nei club gay), Gaia un 4, Serena Brancale un 4 – e Sarah Toscano un 3.