Sfida verità per la Samb. Inizia il conto alla rovescia

ilper il big match di L’Aquila. Lavi arriva non solo al primo posto in classifica, dopo nove vittorie consecutive ed altrettanti punti di vantaggio sull’undici abruzzese. Ma anche con la piena consapevolezza della propria forza. La forza di una formazione che sta dettando legge in questo campionato e lo ha dimostrato in queste venti giornate, contraddistinte da una crescita costante a livello di squadra. A anche L’Aquila, comunque, arriva a quest’appuntamento dopo una serie positiva di risultati. Dall’arrivo in panchina di Michele De Feudis (6 novembre 2024), Banegas e compagni hanno conquistato 8 vittorie e due pareggi e da sette turni il giovane portiere Michielin è imbattuto. Numeri che testimoniano la forza di una squadra che domenica prossima vuole provare a riaprire il campionato.