.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio si conferma leader, il Cupramontana incalza

Nel Girone C cinque le vittorie in campo esterno, un pareggio e due successi casalinghi che portano la firma di Monsano e Chiavaralle. Nel Girone D la nuova capolista è il Loreto, in quello F perde la Cingolana SF e il Sarnano tallona ad un puntoVALLESINA, 21 gennaio 2025 – Tre punti che pesano ai fini della classifica quelli conquistati dal Leal ‘Carletti’ di Monte Roberto.Anche il già tanto decantato equilibrio in questo girone è statoto dalle cinque vittorie in campo esterno ed un pareggio, oltre ovviamente a due successi casalinghi che sono stati quelli conseguiti dal Monsano e dal Senigallia. Proprio da Monte Roberto il commento della vittoria della capolista: “Cadiamo in casa contro la capolista Le, una partita affrontata a viso aperto da parte di entrambe dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.