Schlein | Meloni? Diranno | ‘Quando c’era lei non c’era un treno in orario'

“I cittadini vogliono impegni concreti, treni che funzionano e che arrivano in, informazioni credibili e rimborsi immediati. Giorgiaha lasciato le briciole nella legge di bilancio per il trasporto pubblico, mentre con l’altra mano sprecate soldi pubblici per il fantomatico progetto del ponte sullo Stretto e drenate le risorse da altre fondamentali infrastrutture. Mentre in Sicilia, in Calabria, si fa fatica a spostarsi. O sull’operazione fallimentare dei centri in Albania. Allora un consiglio, ministro, ridimensioni i suoi sogni, lasci stare il ponte e il Viminale e lavori a far funzionare i treni e gestire quei 200 cantieri resi possibile dalle risorse del Pnrr dei governi precedenti”. Così la segretaria del Pd, Elly, in Aula alla Camera dopo l’informativa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.