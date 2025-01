Davidemaggio.it - Sanremo 2025: i programmi del daytime restano a Roma. Due le eccezioni

Tutti a casa, o quasi. Buona la scelta del direttore Mellone che perha deciso di contenere i costi ma pure i tanti protagonismi inutili che nel corso della settimana sanremese si accendono in Viale Mazzini, si trascinano sino in riviera ed esplodono nei pressi del Teatro Ariston.Davide Maggio può anticiparvi che idelRai non traslocheranno nella città dei fiori ma potranno contare esclusivamente sugli inviati. Due le: La Volta Buona e Playlist.La Volta Buona e Playlist aIl programma della Balivo, partito con difficoltà nello slot post prandiale di Rai 1, sta col tempo risalendo la china e la presenza apotrebbe fornire un ulteriore sprint, necessario allo show di Caterina. La Volta Buona, tuttavia, sarà in onda danella sola giornata del sabato con una puntata speciale.